狗是人類的好朋友 動保列車駛進桃園上田國小

動保專家廖政輝13日到桃園市楊梅區上田國小進行「校園動物保護暨生命教育巡迴推廣」(上田國小提供)

動保專家廖政輝13日到桃園市楊梅區上田國小進行「校園動物保護暨生命教育巡迴推廣」，校方表示，昨天100多位學生聆聽，對於動保觀念也蠻接受的。此外學生們也近距離跟狗狗接觸，直接讓孩子了解「狗跟人類是好朋友」。

(中時)