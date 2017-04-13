人行召開金融穩定工作會議：整治金融亂象

中國人民銀行副行長范一飛13日指出，2017年中國的金融穩定工作任務更加艱鉅，要把防控金融風險放到更加突出的位置。

他強調，要加強重點領域風險防控，進一步摸清風險底數，堅決整治金融亂象，更加重視防範風險交叉傳染和系統性金融風險。要充分發揮存款保險制度在處置風險中的平臺作用。要切實強化中央銀行的金融穩定職能，要繼續深化金融業改革開放，積極參與全球金融治理。

(工商)