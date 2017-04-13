電暖器暗夜走火燒死隔壁父子 男吃官司

家住楊梅的62歲胡姓男子，在3樓透天厝頂樓加蓋鐵皮屋，前年9月凌晨4點發生大火，胡男和母親及時逃生，但熊熊火勢迅速延燒到隔壁，彭姓父子逃生不及，慘遭濃煙嗆死，鑑定發現是彭男家電暖器走火，桃檢依過失致死罪嫌起訴胡男。

62歲胡姓男子和母親同住在楊梅一處透天厝，2015年09月12日凌晨4點多，頂樓加蓋的鐵皮屋內，突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，清晨起床誦經的胡母發現，連忙叫起兒子逃生。

因屋內多木頭建材，猛烈的火勢迅速延燒到相鄰的2間頂加，顏姓住戶睡夢中驚醒順利逃命，但另一邊彭姓住戶父子倆就沒那麼幸運，慘遭濃煙嗆死，睡在3樓的60歲彭父，倒臥在2樓通往3樓梯間，睡在1樓沙發的35歲彭子倒在1樓通往2樓的梯間平台，因呼吸道嗆傷併一氧化碳中毒，雙雙送醫不治。

只有昏迷在2樓臥室的彭母，被救出後急送醫，順利逃過一劫，但已與丈夫和兒子天人永隔。

警消調查，發現是胡姓屋主未注意家中電暖器電源線老舊，電線走火引祝融，胡男也坦承可能是頂樓加蓋時，破壞到3樓電路，桃園地檢署依過失致死罪嫌將胡男起訴，並以胡男已與彭母和解，建請法官量處適當之刑。

(中時)