電暖器暗夜走火燒死隔壁父子 男吃官司
家住楊梅的62歲胡姓男子，在3樓透天厝頂樓加蓋鐵皮屋，前年9月凌晨4點發生大火，胡男和母親及時逃生，但熊熊火勢迅速延燒到隔壁，彭姓父子逃生不及，慘遭濃煙嗆死，鑑定發現是彭男家電暖器走火，桃檢依過失致死罪嫌起訴胡男。
62歲胡姓男子和母親同住在楊梅一處透天厝，2015年09月12日凌晨4點多，頂樓加蓋的鐵皮屋內，突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，清晨起床誦經的胡母發現，連忙叫起兒子逃生。
因屋內多木頭建材，猛烈的火勢迅速延燒到相鄰的2間頂加，顏姓住戶睡夢中驚醒順利逃命，但另一邊彭姓住戶父子倆就沒那麼幸運，慘遭濃煙嗆死，睡在3樓的60歲彭父，倒臥在2樓通往3樓梯間，睡在1樓沙發的35歲彭子倒在1樓通往2樓的梯間平台，因呼吸道嗆傷併一氧化碳中毒，雙雙送醫不治。
只有昏迷在2樓臥室的彭母，被救出後急送醫，順利逃過一劫，但已與丈夫和兒子天人永隔。
警消調查，發現是胡姓屋主未注意家中電暖器電源線老舊，電線走火引祝融，胡男也坦承可能是頂樓加蓋時，破壞到3樓電路，桃園地檢署依過失致死罪嫌將胡男起訴，並以胡男已與彭母和解，建請法官量處適當之刑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。