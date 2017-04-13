盜刷亡母信用卡欠債無力還 男涉偽造文書

60歲何姓男子以母親名義向渣打銀行辦信用卡自用，5年前母親逝世後他仍續用，拿來加油、旅遊等，每個月皆以最低繳款金額繳納，3年來盜刷196次、累積近47萬卡債，直到去年8月無力償還，銀行才驚覺持卡人早已去世4年，狀告何男，何男坦承偽簽，被依偽造文書罪嫌起訴。

銀行業者建議，存戶過世後，家屬應主動持死亡證明書，向銀行辦理除戶，銀行會凍結帳戶、清查欠款，結算後將由繼承人結清帳戶，切勿續用，以免吃上官司。

何姓男子以母親名義向渣打銀行申辦信用卡，多年來持母親的信用卡，簽母親的名字刷卡消費，2012年10月何母去世，何男仍持續持亡母信用卡消費，生活中的加油、換輪胎、腳第四台、買家具、出遊等，每月平均刷近萬元，但都只繳納最低還款金額。

直到2015年7月後，何男繳不起卡費，銀行追討才發現，持卡人已去世近3年，統計發現何男總共盜刷196筆，還欠卡債達46萬9千多元，控何男詐欺、偽造文書。

何男坦承盜簽亡母的信用卡，喊冤說每個月都有還錢，是因為銀行突然提高最低還款金額的門檻，他才無力繳納。檢方發現何男2015年7月前都有按月還款，8月後就沒有再新增消費，銀行業者也稱，無法證明何母有沒有授權給兒子使用，但強調信用卡本來就只限本人。桃檢認為何男在簽帳單上偽簽母親的姓名，依偽造文書罪嫌起訴。

銀行業者指出，各家銀行可透過與戶政機關連線的聯合徵信中心，查詢存戶是否死亡，並辦理後續的帳戶註銷作業，可能是家屬未依規定向戶政機關辦理除戶登記，加上銀行內部作業疏失未查，導致「死人卡、活人用」的情況。

(中時)