身障男拄柺杖流浪 警貼心載回家
58歲劉姓男子，疑搭錯火車，拄著柺杖在桃園流浪2天，盤纏用盡、體力耗盡，昨晚在藝文特區附近被警方發現，桃警不但提供熱食溫飽，還特別專車載送回新北市五股區，讓劉男備感窩心，沿路哭回家，頻頻感謝警方協助。
桃園警分局同安派出所所長王崧年和警員涂寶玉，昨晚上9點多巡邏時，在大興西路發現58歲劉姓男子，拄著兩隻枴杖、全身衣物佈滿髒汙，帶著大包、小包，眼神空洞、頹喪著臉佇立在路旁，2警覺得有異，趨前關心。
劉男聞聲，突然鼻酸道出：「我想回家！」他說自己獨居在新北市五股區，清明連假期間南下彰化回老家，周一搭火車準備返回新北市，疑似下錯站，來到桃園，原本想轉搭客運，卻不知該如何轉乘，在桃園晃了快2天，途中還遇到瞬間大雨，幾度在店家屋簷和公園中「避難」，本來就行動不便的他終體力透支，受困街頭。
劉男說已許久未進食，飢寒交迫又沒有目標下，非常難過和沮喪，警方聞言立即把他帶回派出所，提供熱食，並讓他在所內稍作休憩，考量他行動不便，深夜決定親送他返回新北市，備感窩心的劉男，搭著車子沿路哭回家，到家後頻頻感謝員警出手相救，讓他順利回到溫暖的家。
(中時)
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