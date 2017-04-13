開車門不慎害女騎士摔死 男吃官司

桃園28歲韓姓男子，去年10月6日近中午時，開車到八德區介壽路附近停車，開車門準備下車時，未注意後方狀況，王姓婦人騎著機車從後方駛近，韓男倏地開啟車門，王婦閃避不及撞上，當場人車倒地。

王婦因撞到頭，雖緊急送醫，急救2天仍顱內出血傷重不治，韓男坦承肇事，桃園地檢署依過失致死罪嫌將他起訴，審酌他主動自首，建請法官減輕其刑。

(中時)