MLB》陳偉殷明拚第2勝 小心大都會隊炮管
效力馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，14日上午7時主場再戰紐約大都會隊，對壘右投吉瑟曼(Robert Gsellman)，盼延續開幕戰奪首勝又敲生涯首安氣勢，力拼本季第2勝。
陳偉殷開季首戰自前大都會隊手中奪勝，先發6局被敲7支安打不過僅失1分責失分，送出1保送，生涯前51個打數無安打的他，還進帳6個球季以來生涯首安。
14日陳偉殷對壘右投吉瑟曼，吉瑟曼本季自責分率4.50，賽前先發1場吞敗。不過兩周內再度碰頭同一支球隊，尤其大都會隊近期寫下4連勝，客場3連勝，對陳偉殷而言將是不小挑戰。
除了需要堤防老將葛蘭德生(Curtis Granderson)，近況火熱的「古巴飛彈」塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）陳偉殷更不得不防，11日單場3轟進帳5分打點，前役也擊出帶有2分打點安打，勢必會為「殷仔」帶來不小威脅。
不過陳偉殷也有靠山，開季首轟遲遲未出現的「怪力男」史坦頓，13日面對勇士隊不僅首轟出爐，還扛出單場雙響炮，馬林魚隊該役4分全是他貢獻，長程炮管同樣不容小覷，另外先前右大腿拉傷的三壘手普拉多（Martin Prado），也可能在此役歸隊為球隊增添火力。
(中時電子報)
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