德安飛機降落意外 蘭嶼機場目標明下午開放

德安航空董事長郭自行晚間抵達台東，強調將會盡速排除事故，讓蘭嶼機場盡快恢復起降。（黃力勉攝）

蘭嶼機場飛機今天下午降落衝出跑道導致機場關閉，德安航空董事長郭自行今天晚間搭機抵達台東，他強調明天一早將會派機務人員前往蘭嶼，希望在下午前能排除事故，讓機場恢復起降。

郭自行表示，目前當務之急是要讓機場恢復起降，明天一早將會派員搭船前往，如果有需要的話，不排除派直升機載運，希望能以最快的速度排除事故。

他強調，今天下午蘭嶼機場的風速為每小時18海浬，剛好介於起降的臨界值，飛行時數超過5000小時的駕駛判斷可以降落，飛機才會落地，意外疑似是側風過強所致，但還是要飛安會現勘調查後才能確認。

意外發生後，德安航空針對每位乘客發放5000元慰問金，意外造成4人輕傷，多是膝蓋碰撞等傷勢，其中一人因為膝蓋開過刀，由德安人員陪同前往蘭嶼衛生所就醫，經治療後都已經平安返家。

(中時)