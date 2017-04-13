川普喊美元太強 可能挺鴿派葉倫連任

美國總統川普周三接受華爾街日報專訪時直言「美元太強」，並公開喊話希望聯準會(Fed)能維持低利率政策，且不排除提名葉倫連任Fed主席的可能。

受川普點名美元太強並希望Fed維持低利率環境的談話衝擊，美元應聲重貶，追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數周三大跌0.5％，來到100.18點的2周最低，其中兌日圓更跌破109大關，周四亞洲盤最低觸及108.78日圓，創5個月新低價。

(工商)