小校深耕語文 文和國小榮獲國、客語朗讀雙料冠軍
小校，用心表現就亮眼！關廟區文和國小深耕語文．榮獲國、客語朗讀雙料冠軍，讓師生喜不自勝。
甫於4月9日落幕的台南市市長盃中小學語文競賽，激烈程度完全不輸給半年後的全市語文競賽，且因少子化緣故，全市近半數學校均為6班小校，所以屬於6班小校的A組，成為最激烈的「戰場」，尤以國語字音字形、作文及國語朗讀3組，參賽人數最多，文和國小徐明儀初生之犢不畏虎之姿，初次參加國語朗讀組，即一舉勇奪A組第一名，表現令人驚豔。
導師蔡金龍表示，明儀課餘勤練跆拳道，習得武者沈穩之風，因此，上台時毫不怯場，另項實屬不易的佳績，則是由陳俞捷同學贏得客語朗讀A組第一名。
校長李志祥表示，文和國小雖非客家小學，但離高雄旗山、美濃等客家重點地區並不遠，小學階段就是要培養孩子們各種「素養」，所以，從104年開始，便申請客家委員會「客語生活學校」計畫，長期推動校內學生接觸客家各種相關文化，今年已是第二次贏得客語朗讀組第一名，顯見客家文化在文和國小紮根。
為了準備比賽，教導主任黃麗芬及指導教師管世媛通力合作，假日接力來回接送學生練習，連續幾個週休及連假，不是窩在便利超商就是另覓校外合適地點，全力投入訓練，總算皇天不負苦心人。
(中時)
關鍵字：朗讀、客語、文和國小、台南、市長盃中小學語文競賽
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