陸網瘋傳唐嫣不雅照 沒穿內褲露下體

唐嫣。(取自唐嫣微博)

陸網近日瘋傳疑似唐嫣早期當腿模時，遭人偷拍的不雅照。(取自豆瓣)

大陸當紅女星唐嫣曾與男星邱澤有過一段情，去年憑著演出《錦繡未央》人氣攀升，還因此邂逅男星羅晉，小倆口時常在公開場合放閃，感情甜蜜。然而近來陸網就瘋傳唐嫣不雅照，照片中女子隨著鏡頭慢慢往下拍攝，竟然讓兩腿間的私密三角地帶見光，疑似是在不知情的狀況下遭到偷拍。

近日陸網瘋傳一組疑似唐嫣早期擔任腿模時，遭到偷拍不雅照，畫面中長相激似唐嫣的女子，穿著婚紗開腿露出私密處，超大尺度吸引大陸網友瘋狂討論「沒內褲？？」、「天哪這是唐嫣？」、「這個事我知道，貌似是早年拍廣告or雜誌，被無良攝影師拍到的」、「是真的，被團隊公關了，現在已經搜不到了」。

另外也有大批粉絲心疼唐嫣遭遇，堅稱照片中唐嫣有穿底褲，絕不可能露出第三點，也呼籲外界不要再傳播相關影像，對唐嫣造成二次傷害。

(中時電子報)