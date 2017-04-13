莫允雯腳趾被強姦 黃河有陰陽眼一發呆就嚇到人

莫允雯、黃河出席新戲首映會。（好風光）

莫允雯、黃河出席新戲首映會。（好風光）

《夢裡的一千道牆》首映會。（好風光）

《夢裡的一千道牆》首映會。（好風光）

莫允雯劇中睡覺時，一群鬼友在探頭。（好風光）

植劇場靈異恐怖系列《夢裡的一千道牆》13日舉辦首映會，女主角莫允雯劇中經常做惡夢、被「阿飄」嚇醒，戲外的她也被嚇很大！她透露有一場戲是做惡夢的她眼睛一張開，就看到一群鬼友睜著大眼、圍成一圈貼著臉盯著她，嚇得她當場倒抽一口氣，之後開始全身冒冷汗，回到家後接連做了好幾天惡夢，養的貓咪也突然不正常跑來跑去、喵來喵去，她還為此去買了小夜燈，還種了好幾棵「艾草」，「結果廁所那棵艾草死掉那一刻，我超級害怕！」

劇組經常在廢墟或山上拍攝，有些地方是人一進去就會不舒服。有場戲是莫允雯和有靈異體質的黃河一起在木工廠，當天莫允雯本來就感冒，後來整個人不對勁，頭暈又不斷抽筋，她默默問黃河「這裡怎麼樣」，黃河僅示意她「不要問」，兩人就很有默契地默默飄走。後來黃河還把自己身上的佛珠放進莫允雯的口袋，她的不適感才稍微舒緩。

黃河因為「看得到」，所以經常被問這類話題，他苦笑說，他連發呆放空都會嚇到人，大家會驚慌害怕地問「你幹嘛」、「有嗎」。他13日首映會再度被記者逼問這話題，他一臉無奈且欲言又止地表示，很不想把記者會變成通靈大會。由於劇中不斷出現的各種造型鬼友，被問與實際靈體模樣是否接近，他表示，靈體有各式各樣很多種，會因為能力不同，而有不同的樣子，該劇的鬼友造型滿接近真實。

他也說，每個人都會有感覺，只是每個人的能量有沒有被開發，例如到了廢棄的地區，整個人都覺得毛毛的、起雞皮疙瘩，就是告訴你這裡氣場不好，但不一定是鬼，萬物皆有靈，物老則怪，會累積能量及磁場，如果你覺得不舒服就不要待，硬要待當然就會出事。

莫允雯覺得最可怕的一場戲，是她夢到一隻黑色鬼手慢慢朝她腳背蠕動過來，然後5根手指用力地伸進她的5根腳趾縫隙，僅僅扣住了她的腳，這場與夢中阿飄「腳趾交扣」戲，加上她的腳趾縫隙很窄，讓她覺得痛到感覺被侵犯，可怕到有如「腳趾被強姦」，她直呼：「我的腳趾一輩子都不要再演戲了。」

莫允雯認為，平常拍戲去很多地方都是不能避免的，「可能是我們去打擾到別人，他們在那邊很久了，對我們也沒有惡意，但畢竟磁場與空間不一樣，會感到不舒服可能只是因為我們不同。」她說以前的自己超害怕靈異，但透過拍這部戲有稍微理解，有時她會在心裡默默說一句「不好意思，打擾了」，那種不適感就會消失，她認為與靈界的相處就是要互相尊重、要有禮貌、不要亂講話。此外，黃河也有教她如何關掉自己的「靈感」，不要把注意力放在這方面，愈不去關注，就比較不會感應到，後來她練習了發現真的滿有用。

除了莫允雯和黃河，徐鈞浩、陳禕倫、朱盛平、管翊君、楊傑宇、吳岳擎、劉心宇、陳歆妍、張逸軍等演員也都出席《夢裡的一千道牆》首映會，該劇4月14日起將於台視、八大、愛奇藝等平台播出。

(中時)