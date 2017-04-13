普丁確認出席5月陸「一帶一路」高峰論壇

俄羅斯衛星新聞網13日報導，俄羅斯總統普丁確認計畫出訪中國，並出席5月份在北京舉辦的「一帶一路」高峰論壇。

據了解，今年中國最重要的外交大戲、中國國家主席習近平親自推動的「一帶一路」高峰論壇，將在5月14日至15日舉行，目前正在密鑼緊鼓的籌備中。據了解，已有約20個國家領導人確定出席，包括英國女首相梅伊（Theresa May）、菲律賓總統杜特蒂等。

(工商)