陳鏞基開轟又敲再見安 統一在斗六跨季8連勝
(22:01更新最終結果)中信兄弟今與統一獅在斗六棒球場交手，前9局雙方你來我往互有領先，一路殺進延長賽，獅隊在10局下半，趁著中信內野守備失誤，在第5局曾開轟的陳鏞基，又出來建功，敲出再見安打，終場以4比3拿下勝利，統一在斗六拿下跨季8連勝。
此役中信第3局靠著詹子賢與王勝偉的安打先馳得點，不過下半局，獅隊也在保送過後，靠著陳傑憲的安打與野手選擇扳平比數。
第4局獅隊繼續展開攻勢，同樣在四壞保送後，郭阜林與高志綱接連敲安，再添1分，不過中信在5局上陳家駒擊出三壘安打，王勝偉也適時擊出高飛犧牲打，兩隊二度打平。
第5局下半獅隊陳鏞基面對中信洋投肯恩，一棒轟出中外野方向的全壘打，再度要回領先；獅隊投手江辰晏，目前生涯對戰中信苦吞6連敗，不過此役5局投球表現優異，被擊出5支安打失2分，投出4次三振。
第6局獅隊換上王鏡銘中繼，結果卻遇到亂流，被林智勝與蔣智賢接連敲安，失掉1分，中信再度扳平比數，兩隊7到9局都沒有攻下分數，殺進延長賽。
第10局中信換上第5任投手江忠誠，雖然面對首位打者林志祥，讓他擊成內野滾地，但隊友王勝偉卻傳球失誤，讓林志祥一口氣跑上二壘，隨後今轟出陽春炮的陳鏞基，再擊出再見安打，終場統一就以4比3擊敗中信。
(中時電子報)
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