跟邵庭貼緊緊　阿翔挫咧等：回家要跪算盤了

阿翔被邵庭從後環抱餵食。（衛視中文台提供）

阿翔跟邵庭同穿一件衣服。（衛視中文台提供）

阿翔日前帶著同門師妹張文綺、黃安琪上衛視中文台《旅行應援團》，與主持群一起到宜蘭吃美食。阿翔頭一次面臨「美食十八啦」、「美食戳戳樂」關卡，要吃到美食竟然還得靠手氣，讓他直呼：「這節目好折磨人！」阿翔還擲到「邵庭餵你吃」，跟邵庭兩人穿同一件衣服前胸貼後背，邵庭開玩笑問：「沒有感覺到什麼東西嗎？」阿翔當場冷汗直流，敷衍回：「滿滿的好擁擠。」並苦笑：「回家要跪算盤了！」

阿翔當天為吃美食要完成「1分鐘與他人相擁擠爆5顆氣球」，不管男女，拚命的撞破其他人胸前的氣球，連主持人庹宗康也差點承受不了阿翔的撞擊力道，謝忻跟張文綺兩個人相擁撞氣球的時候則一直撞不破，被一旁觀看的邵庭冷言：「這兩個就是胸墊跟胸墊啊！」

(中時)