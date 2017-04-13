戰雲密佈 俄媒：金正恩下令疏散部份首都居民

據北韓核試驗場的衛星照片分析，北韓已做好再次進行核試驗的準備工作。（圖／美聯社）

北韓大張旗鼓地邀請200名外國媒體記者到平壤採訪「重要大事」，可能是即將進行核試或導彈試射，但也可能只是要他們採訪金正恩(右1)出席平壤黎明大街住宅區典禮剪綵而已。圖為13日金正恩出席平壤住宅區剪綵典禮。（圖／美聯社）

美國與北韓軍事衝突緊張情勢持續升高，北韓金正恩已下令首都平壤部份居民進行疏散。俄羅斯媒體預測，近日北韓將有大動作，可能會再度進行彈道飛彈試射。

據俄國《真理報》網站報導，因為平壤的防空掩體設施不足，一旦遭到攻擊時無法保護有居民，因此必須事先進行疏散。目前疏散規模為1/4，總數達60萬人，尤其是有刑事犯罪紀錄的人必須先撤出平壤。

由於本周六（15日）是北韓已故領導人金日成105歲誕辰，北韓已邀請200名外國記者抵達平壤，預備出席採訪盛大的紀念活動。外國媒體在13日接獲北韓官員通知，要求他們準備報導一起重要大事，但未透露細節。

不過路透整理過去北韓向媒體宣告「重要大事」的紀錄後發現，這些北韓所宣告的「重要大事」不一定非常重大。如2016年對一群外國記者進行長達數小時的人身與裝備檢查，最後發現只是參加一場慶祝執政的勞動黨大會閉幕的流行音樂會。今天北韓也邀請記者們前往參加平壤黎明大街新住宅區的開幕典禮，由領導人金正恩主持剪綵，媒體懷疑這也可能就是北韓慎重其事的「重要大事」。

先前西方媒體判斷，疏散部份居民有可能與周六的金日成誕辰紀念活動有關，美國之音則認為北韓已做好再進行核試準備工作，可能會在近日試爆核裝置。

韓國媒體則指出，北韓的軍隊已開始進行戰前告別活動，日本也宣稱做好撤僑準備。外國媒體同時也報導中國有大量部隊已經開赴北韓邊境，但消息遭到中國外交部否認。

在首爾工作多年的俄羅斯東方學者蘭科夫（Andrei Lankov）警告稱，如果美國執意要對北韓發動軍事打擊，北韓可能對首爾發起不對稱回擊，首爾的平民將會面臨巨大威脅。

(中時電子報)