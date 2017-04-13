大陸雄安新區 目標打造「中國華爾街」

大陸成立雄安新區，展現旺盛企圖心，既表明要成為「中國矽谷」，引領創新，更要在金融版圖大展鴻圖，計畫推動一行三會遷址雄安，為金融企業總部落腳雄安展開布局動作，終極目標是打造出「中國華爾街」的美名。河北省同時決定推「雄安金融」品牌，爭取設立雄安銀行等一系列金融機構，並建議開綠燈，讓雄安企業快速通關上市。

(旺報)