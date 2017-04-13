闖國防部開直播狂人 醫院建議住院2個月治療

吳姓男子闖入國防部營區，一邊開臉書直播。（摘自吳男臉書）

今天下午在國防部位於大直總部外開臉書直播，接著爬牆闖入營區，逛了12分鐘才被憲兵逮捕的吳姓男子，因有精神方面疾病，家屬趕到派出所打119，將他強制送醫。

據了解，精神科醫師認為他病情嚴重，要求他住院2個月治療觀察；而他一整天的多段直播影片，在剛剛已被刪除。

轄區中山警分局指出，因國防部尚未提告，且男子已送醫治療，目前未有偵辦動作。

(中時)