疑遭好友出賣 竇靖童持菸晃腦影片見光
天后王菲與前夫竇唯所生女兒竇靖童遺傳了母親的好歌喉，去年推出首張專輯踏入樂壇，而她的私生活和天后媽一樣受到外界關注，先前曾多次被傳同性疑雲，但未獲回應，今(13日)陸媒曝光她在KTV和朋友玩瘋了的影片，可見她左手持著香菸，不停隨著音樂搖頭晃腦，引發熱議。
據八卦微博《關愛成長八卦協會》報導，爆料者提供一段竇靖童私下與兩名男性友人玩樂的影片，片中竇靖童穿著運動外套，一手拿著香菸和朋友隨著音樂搖晃，不時開心大笑、大聲唱歌，《關愛成長八卦協會》還拿出Angelababy、王思聰過去被爆在KTV飆高音的例子，虧：「這是集體解放天性的節奏？」
然對於竇靖童被爆叼菸狂歡，網友則有不同評論，有人說：「就想知道這種影片是誰外流的」、「偷拍的人也太噁心」、、「不然去KYV端莊乖巧的坐著？」、「唱個歌抽個煙很正常」、「沒吸毒就好」，或有人失望說：「真不理解吸菸有什麼好的」、「為啥都那麼喜歡抽菸啊？生活中真是沒見過幾個女的抽菸」。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
(中時電子報)
關鍵字：竇靖童
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