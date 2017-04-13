陳敬宣演活正義小護士！網友想和周孝安一起追她
周孝安及陳敬宣在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》演出吸睛，黑道二當家與正義小護士的配對激盪出特別的火花。周孝安劇中有著冷酷外表、過人謀略，散發熟男魅力，遇到陳敬宣深深被吸引，偏偏不擅長追女生，照著「把妹守則」大排場送花、買名牌展開熱烈攻勢，卻被打槍。陳敬宣長得甜美、角色又討喜，不少男網友開玩笑表示想報名和周孝安一起追求她！
陳敬宣劇中對周孝安的追求不領情，大庭廣眾拒絕，周孝安表示，若現實生活中遇到不給人機會或面子的女生，如果自己很愛，還是會繼續追求，而且會換一個女生喜歡對待方式，他說：「為女生改變自己本來就是應該的。」
甜美可愛陳敬宣說，她沒有印象深刻的被追求經驗，且自己跟別人不熟會給人強烈的距離感，讓許多人想追求她有點卻步，她說，如果真的遇到像「趙天興」這樣的窮追猛打追求，她不喜歡一定直接拒絕。周孝安劇中對她霸氣又帶點幸福的告白，陳敬宣說，小時候很喜歡看少女漫畫跟小說，對這種浪漫情節特別著迷，但不知道現實生活中遇到會是怎麼一回事，不過，如果對方是自己真的不喜歡的人，可能會覺得他有點過頭了
陳敬宣被網友稱讚演得自然，外表可愛、個性好，網友直呼想報名跟周孝安一起追她，挑戰自己毅力極限，陳敬宣很開心大家喜歡她的演出，並透露朋友也會跟她分享網友討論截圖，之前有個朋友不太看她演的戲劇，覺得看她在電視上無法入戲，但這次卻被周孝安的帥迷住了，一直很期兩人的發展，「好像已把我當古靜瑄」。
(中時)
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