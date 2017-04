道歉也是有學問的！ 聯航CEO首次聲明錯在這點…

圖為聯航CEO穆尼奧斯。(美聯社)

美國聯合航空公司(United Airlines)近來被爆出以暴力手段強拉一名華裔乘客下機,過程中更造成對方「濺血」,引起各界撻伐。而聯航此爭議性做法,很快地就使自己嚐到苦果,股價連日重挫,讓身為執行長的穆尼奧斯(Oscar Munoz)趕緊為此事三度致歉。對此,有國外媒體分析,認為若穆尼奧斯於首次道歉時能有正確的方向,或許可有效減少傷害。

美國網路新聞網站《Quartz》日前針對穆尼奧斯的三次道歉進行評論。其首先引用2002年所出版的《不可不知的關鍵對話:壞情緒也能暢所欲言的溝通術》(Crucial Conversations: Tools for Talking When the Stakes Are High),作者於書中提到,一個有效的道歉需具備多種要素,但無論如何,其目標皆是要創造出「安全感」。

進一步來說,關係的破裂是來自於一方感受到不安全,評論中提到,以此次聯航爭議事件來看,乘客擔心的是,下次搭乘時可能自己也會遭受到暴力對待,當恐懼與不安透過社群發酵成敵意,企業便會成為憤怒的箭靶,形象更會重挫。

此時,公司高層應該要跳脫對話,重新建立信任和安全,並以真誠道歉解決恐懼,然後再回到議題本身;但就如同此次穆尼奧斯的首次道歉聲明,許多企業面對爭議常採取防衛性姿態,卻忘記去思考其創造的不安全感,他當時表示,「我為必須重新安置這些客人道歉。」這句話顯然就是忽略去談飛機所發生的暴力行為,而這才是讓大家真正髮指的關鍵所在。

直到第2次和第3次的聲明,穆尼奧斯才針對聯航所發生的暴力行為表達歉意,承認對該名亞裔客人與大眾造成不安,事後他自己也說道,「這是我學到的一課。道歉的表達方式很重要。」

評論最後更引用書裡的一段話,指出要真誠的道歉,首先需改變原有動機,唯有放棄顏面、爭對錯與論輸贏,轉聚焦在你真正想要的東西,甚至要犧牲部分自尊來承認自己的錯誤,才會得到更有價值回報,像是健康的對話和更好的結果。

