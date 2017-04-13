抄襲胎壓感測器程式 怡利電子判賠1億6600萬

胎壓偵測器有助於駕駛得知車胎狀況，降低車禍發生機率，為升電裝工業於2013年生產通用型胎壓感測器，行銷至世界各國，後發現怡利電子也推出類似功能產品，且多次公開誆稱自行開發完成通用型胎壓感測器。為升認為電腦程式著作權受侵害，向怡利求償4億多元。

智財法院認定怡利電剽竊為升83套電腦程式機器碼，每套損害金額以200萬元計算，今判怡利電及董事長陳錫蒼等人需賠償1億6600萬元，且須在中國時報等3報頭版，刊登一日半版道歉啟事。

(中時)