師娘變搞笑董娘！ 楊謹華「兩顆痣」害張書豪笑到倒地

楊謹華自點兩顆痣客串演董娘。（TVBS）

楊謹華自點兩顆痣客串演董娘，張書豪笑到頻NG。（TVBS）

楊謹華自點兩顆痣客串演董娘。（TVBS）

楊謹華在《一把青》中飾演內斂沉穩的師娘，以精湛又有層次的演技深植人心。她在本週的公視、TVBS《酸甜之味》友情客串豪邁的「前董娘」，臉上自畫兩顆大痣，喜劇節奏大噴發，展現不同以往的表演方式，讓與她對戲的張書豪難以招架，頻頻笑場。原本期待已久的對戲，到了拍攝這天，竟成了張書豪的NG地獄，張書豪哀號：「我本來一直很期待今天，但我現在後悔了！」

楊謹華與導演許肇任雖然沒有合作過，但卻相識多年，某日導演隨口問她要不要來《酸甜之味》玩一下，她一口答應，演出豪邁霸氣的「前董娘」。到了拍攝現場，楊謹華還自己拿出眉筆在臉上「加工」了兩顆痣，隨後充滿自信得意上戲，還自己設定角色名字就叫「楊謹華」，讓與她對戲的張書豪差點崩潰，張書豪哭笑不得的說：「我覺得謹華一直在弄我！」楊謹華笑說：「沒辦法！誰叫我是演機車的貴婦。」張書豪完全無法招架，笑到不支倒地，只好向導演求饒：「我覺得今天可以不用拍我的特寫沒關係，都拍楊謹華就好了。」

張書豪與楊謹華9年前因拍電影相識，距離上次碰面也有4年，得知楊謹華要來軋一角，張書豪充滿期待，沒想到拍攝當天竟讓他成了讓全場等候最久的NG王。看著對手不停笑場，楊謹華表示自己也是很容易笑場的人，但為了這個角色必須冷靜，自己點好痣後就不敢照鏡子，楊謹華說：「我一直覺得我超美，我有這兩顆痣超美！」結果這兩顆痣卻成了張書豪笑場的最大關鍵，張書豪說：「她鼻孔下那顆痣很大，講話還會一直動，忍不住一直盯著痣看。」兩人拍完後都覺得意猶未盡，直呼：「太短了！下次要來客串長一點的。」

(中時)