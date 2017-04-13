環球時報：大陸不會忍耐北韓繼續發展核武

在朝鮮半島局勢緊張之際，大陸《環球時報》今天(13)發表社評強調，北京堅持朝鮮半島無核化，不會忍耐平壤繼續發展核武；北韓及時聽從中國大陸規勸宣布暫停核活動，將是最佳選擇。與此同時，大陸海關總署今天也證實，第一季中國大陸進口的北韓煤炭較去年同期大減51.6％。

大陸黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》13日發表社評「朝鮮棄核與開放，有中國幫助就不危險」指出，北韓發展核武的首要目的是維護政權安全，甚至設想藉此換來經濟發展。然而20多年的現實已證明，這條路走不通，多搞兩次核子試驗，多試射幾次洲際導彈，也沒有用。

社評表示，北韓的國家政治現狀使其難下棄核及對外開放的決心，害怕面臨政權顛覆的巨大風險。不過北韓開放有風險，走鎖國之路更加沒有希望。

社評稱，中朝關係或許是平壤擺脫困境的關鍵所在，中國大陸如今已是世界第二大經濟體，比近代以來的任何時候都更有力量，且不存在顛覆北韓政權的建制派力量，可成為北韓對外開放下國家政治穩定的「大後方」，讓北韓實現軟著陸。

社評最後強調，半島無核化是中國大陸的堅定立場，北京不會對平壤繼續從事核導活動予以忍耐，這一點中美的共識越來越多。不同的是，北京堅持和平解決，但華盛頓卻可能動武。「朝鮮及時聽從中國的規勸宣布暫停核活動，逐漸邁向棄核，中國對保障朝鮮國家和政權棄核之後的安全發揮積極作用，這是平壤的最佳選擇。」

此外，關於外傳中國4月初下令退回從北韓進口的煤炭，中國大陸海關總署13日表示，中國海關嚴格按照聯合國安理會決議和有關法規執行對北韓禁運措施，自2月18日發布公告後，對所有北韓原產煤炭均未予辦理進口手續。第一季度中國自北韓進口煤炭267.8萬噸，較去年同期減少51.6％，且全部為2月18日以前進口。

(中時)