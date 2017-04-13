林美珠會資方談一例一休　工商團體提5建言

一例一休上路後，勞動部長林美珠今（13）日首度與工商團體代表進行會議，資方提出5大建言，包含拉高加班時數上限，並於一定期間內進行彈性運用，休息日出勤加班費以實際工時計算，特休假由勞資雙方協商，及各地勞檢執法標準統一等。

今日會議包含工總理事長許勝雄、商總理事長賴正鎰、工商協進會秘書長范良棟、中小企業總會理事長林慧瑛、工商協進會理事長蔡圖晉、工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻、台灣區電機電子工業同業公會主任阮大宏代表出席，由林美珠親自主持。

勞動部轉述，工商團體認為一例一休上路後，適應上多有困難，因此提出5大建言，第一，加班時數上限由現行的每月46小時，提高至54小時，甚至60小時，加班時數可按季或按一定時間內彈性運用，以配合公司淡、旺季對人力的調配需求。

第三，休息日出勤的加班費，由現行規定的未滿4小時以4小時計，4小時以上未滿8小時以8小時計，改由實際工時來給付工資，第四，特休假由勞資雙方協商，而非完全依憑勞工意願，最後，工商團體對各地方勞檢程度寬嚴不一頗有怨言，希望能有一致的標準。

此外，日前勞動部預告要將警備車、勘驗車及偵防車駕駛納入《勞基法》84-1條責任制，工商團體也提出疑問，為何高階主管的駕駛沒有比照辦理。勞動部回應，企業主管的駕駛早在1997年就已適用責任制，至於檢查員的訓練也會重新加強，相關意見都已收集下來，持續關注。

(中時)