勞動部放寬限制 外籍白領配偶來台能打工
為了讓外籍人才來台工作配套措施更完善，勞動部日前預告修正外籍白領工作資格審查標準辦法，放寬外籍白領配偶的收入限制標準，不再只限定月薪4萬7971元，而能採時薪標準（約200元）計算，准許配偶從事打工工作，預計下個月公告實施。
現行外籍白領和其配偶在台工作，限制月薪須高於4萬7971元，但考量部分外籍白領配偶，也許有較短工時的工作需求，勞動部日前預告修正「外國人從事就業服務法第46條第1項第1款至第6款工作資格及審查標準」部分條文草案，鬆綁外籍白領配偶在台工作限制。
對於從事部分工時，像是短期翻譯、公司顧問等，受聘公司不受資本額500萬、1000萬營業額等限制；薪資部分則可用時薪計算，但仍需符合月薪新台幣4萬7971元的標準，換算下來時薪標準約200元。
另外像是外籍運動教練、運動員，和藝術、演藝工作者來台，也將新增彈性會商機制，只要經中央主管機關專案認定，像是運動教練可免附資格證明文件，演藝工作者表演的場所也不必提工作場地證明文件，讓表演更加不受限。
勞動部跨國勞動力管理組指出，就實務上了解，過去有些配偶想從事部分工時的工作，也許一天工作僅2~3小時，但總體月薪無法突破4萬7971元的限制，為了延攬外籍人才，這次給予條件放寬，需注意的是，外籍白領配偶在台工作時間，不得超過外籍人才的工作時間，預計5月份公告實施。
(中時)
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