揮別舊戀情 小8拍賣與嚴爵的紀念物
小8（張允曦）13日出席FunOO拍賣平台上線記者會。與嚴爵分手一年多，小8至今仍沒新對象，她自曝曾上網Google「什麼是走出情傷」，對於這段刻骨銘心的情傷，她說「慶幸有這件事發生」，讓她努力變成更好的人，她也很滿意現在的自己。
情正濃時，嚴爵曾要小8送他她的自畫像，但分手時，嚴爵卻退還那幅畫，這點讓小8一度很難受。小8說，那幅畫至今一直放在倉庫中，近期打算上網拍賣掉，「起標價可能1000元吧」，會心疼嗎？她笑說：「不會啊，不心疼。」希望藉此能讓自己真正放下過去，向前走。
兩人分手後曾偶然巧遇，「那是一個室內的空間，一個長廊，他有認出我，對我點頭，我嚇歪了，太緊張了，當下很想躲掉，能遮就遮。」坦言分手過程不太理性，「沒有像大人一樣好好處理」，造成關係尷尬，也不再連絡。
小8近來賣力於網路發展，短劇《空姐忙什麼》更讓她知名度大開，收入也大增。黑人牙膏找上門請她代言，讓她很興奮，「我人生中第一支代言，拿到分鏡表，裡面都是我的照片，感覺很不可思議，很感動」，據悉這份代言，讓她賺進百萬酬勞，廣告近期就會推出。
(中時)
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