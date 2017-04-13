全台首座性侵創傷復原中心於台北落成

現代婦女基金會邀請藝人楊晨熙出席記者會，一同倡議「only YES means YES」。（洪安怡攝）

在《性侵害犯罪防治法》施行20周年之際，性侵害事件仍舊頻傳，統計去年1萬多筆性侵通害報案件中，竟高達6成5的案件沒有進入司法程序，現代婦女基金會宣布成立全台首座「展心性侵害創傷復原中心」，盼能協助這些被害人走出心理創傷。

根據現代婦女基金會日前進行的性同意權調查，高達6成男性觀念薄弱，4成女性觀念不足，男女認知落差極大；像是過半數的男性認為「沒有肢體反抗下發生的性行為，縱使對方心裡不願意，也不能算是性侵害」，但有高達62.7%女性持反對意見；近6成的男性認為「要使用暴力讓對方沒辦法抵抗，才算性侵」，卻也有近6成的女性不認同。

此外，近6成男性認為「一旦開始性行為，就不該中途反悔」、「一旦同意性行為，就是同意任何形式的性交」、「欺騙對方有帶保險套而讓對方同意性交，不算性侵害」及「若雙方已同居且有性關係，就不會發生性侵害」，但對於女性而言，卻都呈現相反的結果。

性同意權觀念需要宣導，被害人者心理輔導也是漫漫長路，衛福部保戶服務司長張秀鴛指出，去年全台有10610件性侵通報案件，但這當中真正進入司法程序的案件只有3656件，其中更僅5成5，也就是約2000件獲得起訴，且真正判刑的大約只有1700件，還有高達6954件沒有進入司法程序，這些被害人可能沒有受到妥善的照應。

即便是進入司法程序的案件，被害人獲得的資源也可能不足，現代婦女基金會指出，儘管各縣市政府有性侵害防制中心，針對性侵案件的受害者提供協助，但司法程序結束後就結案，在2014~2016年期間，平均每位受害者接受輔導的時間僅6.4個月，遠不及實際上需要長期復原的需求。

在現代婦女基金會成立30周年前夕，除推動「only YES means YES沒有同意，就是性侵」的倡議行動，現代婦女基金會董事長潘維剛、衛生福利部保護服務司長張秀鴛、台北市社會局長許立民也共同宣布攜手合作成立「展心性侵害創傷復原中心」，期望協助被害人度過重建心理的漫漫長路。

(中時)