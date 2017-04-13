紮根偏鄉科學教育，大學教授下鄉北港國中授課

彰師大教授群到北港國中，紮根偏鄉科學教育。（張朝欣攝）

北港國中為讓偏鄉孩子不要輸在起跑點，與彰化師範大學合作，請大學教授走入國中校園，提升學生的科學興趣與創意，成功幫助學生拿下全國機器人競賽2、3名，13日北港國中舉辦成果觀摩，鼓勵更多學生參與。

北港國中與彰化師範大學合作，實施偏鄉科學教育紮根計畫，由教授群帶領助教，每星期安排2小時的科學實驗，目前已經進行近2年課程，操作過30多個數學、物理、化學、生物的相關實驗。

北港國中代理校長洪浩宸表示，這是彰師大首次與雲林縣的國中合作，雙方都期待在授課過程中，可以讓科學的種子在學生心裡萌芽，也藉由大學教授、助教、老師的參與，更加了解國中學生的學習需求。

學生表示，北港國中科學研究社有15名社員，都是對數理特別有興趣的同學，學校老師主要教導基本課程與各種理論，大學教授則著重在科學實驗與實際應用，例如用義大利麵學幾何、光合紅綠燈。

彰師大教授群說，目前共有數學、物理、化學、生物系教授參與，每堂課另有1至2名助教，希望藉由精心安排的課程，強化偏鄉國中生對於科學的興趣與創意。

經由大學教授走入國中校園，北港國中的科學教育展現亮眼成果，去年12月學生參加豐泰文教盃機器人創作比賽，拿下無限挑戰組第2、3名；今年參加雲林縣科展，送審生物科、數學科2件作品，均獲得國中組佳作。

(中時)