造訪杜拜趁現在！阿聯酋航空推出優惠機票

圖為杜拜知名的帆船飯店。圖：業者提供

想來一趟充滿異國風情的杜拜之旅，卻遲遲沒有機會嗎？現在正是絕佳時機！為了歡迎更多旅客造訪充滿活力又生氣蓬勃的杜拜，阿聯酋航空特別為經濟艙旅客推出含阿拉伯聯合大公國簽證的台北—杜拜來回優惠機票。

機票販售期間自即日起至2017年6月30日止，出發日期自即日起至2017年11月30日止。旅客可以多加把握阿聯酋航空此波包含阿拉伯聯合大公國簽證的優惠活動，替自己及親友的周末連假、國定假期、或在暑假期間，好好規劃一趟難忘的假期。

旅客可至阿聯酋航空台北辦事處，以及以下各大旅行社：大登旅行社、山富旅遊、五福旅遊、先鋒旅行社、世界旅行社、永豐旅行社、永業旅行社、良友旅行社、東南旅行社、易飛網、易遊網、康福旅行社、雄獅旅行社、鳳凰旅行社、燦星旅遊，洽詢含阿拉伯聯合大公國簽證的台北—杜拜經濟艙來回機票，機票優惠最低自新台幣12,888(未稅)元起，將因淡旺季及可訂購的機票數量有所調整。把握機會，遠離都市的喧囂，將夢想已久的杜拜之旅付諸實現！

杜拜的變化萬千，吸引來自全球旅客的目光，無論是喜歡追求不同的刺激、還是偏愛探索及深度之旅的遊客，任何人都能在這座城市獲得嶄新的旅遊體驗。眾多旅遊景點中，最不容錯過的就是去年底才全新開幕的各大主題樂園。遊客可以在杜拜度假休閒樂園內體驗上百種遊樂設施；沉浸在以好萊塢強檔大片為主題的好萊塢主題樂園裡；或是造訪杜拜河畔樂園，享受美食及無拘無束的購物時光。

欲管理目前的訂位內容、詢問登機前的注意事項、或反應任何問題與意見，請至阿聯酋航空網站。

(工商)