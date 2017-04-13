伊林美模素顏力挺泰山「茶之初」：無添加就很好

伊林名模鄭雅勻、若綺、陳慈瑜、蘇暐淇、郭甜甜與泰山企業雷松清副總合影。（泰山企業提供）

伊林名模鄭雅勻、若綺、陳慈瑜、蘇暐淇、郭甜甜13日出席泰山茶新品「茶之初」上市記者會，五位模特兒素顏現身，呈現與「茶之初」的共通點「無添加就很好」，女模們並現場揮毫，大讚「茶之初」是回甘、令人懷念的好茶。

因素顏照受青睞，被廠商挑中參加活動，對於「伊林素顏代表」稱號，她們感到不好意思，但對於素顏都很有自信，昨都沒畫底妝、眼妝，只簡單上了口紅就上陣，像「茶之初」一樣「無添加就很好」。

「茶之初」主打無添加，茶葉原料在製程中不噴灑香精，萃茶時100%無添加香料，也不額外添加茶粉，還原茶葉最初始的原味。若綺對香精過敏，她讚「茶之初」烏龍茶喝起來就像爸爸泡的茶，像現泡的一樣甘醇。暐淇則是愛喝「茶之初」微糖紅茶，喝起來不死甜，「可以加鮮奶，做成鮮奶茶，一定很好喝。」

鄭雅勻笑說：「喝了『茶之初』，超激發靈感，讓人生更有靈性！」鄭雅勻也透露即將出版美妝書，現在常在家做瑜伽修飾身型，也喝茶讓體內環保更好。陳慈瑜身形好、線條美，擁有結實腹肌，她還大方撩起T恤，秀出平坦的小腹，她說，「茶之初」無糖卻又不苦澀，顛覆她對於罐裝茶飲的刻板印象，她開心說：「『茶之初』是我健身最好的飲料！」

(中時)