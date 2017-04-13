廣州二手房 滿2年可轉讓

近日，網上一份名為《廣州市不動產登記中心文件》的內部文件流出，透露新政後購買的二手公寓和商鋪的轉售問題。文件顯示，今年3月30日後個人購買的商服類物業，須取得不動產證滿2年方可再次轉讓，可轉讓給法人單位，也可以轉讓給個人。

《南方日報》13日報導，3月30日廣州推出《廣州市人民政府辦公廳關於進一步加強房地產市場調控的通知》（下稱330新政）樓市限購限售新政。根據廣州市住建委的解讀，對新政之後個人購買的二手公寓和商鋪是否能再次轉讓給個人，沒有明確的說明。

對此，廣州市住建委相關負責人12日說，根據330新政第三條第（三）款第二項「本通知施行之前，已購買的商服類物業可轉讓給法人單位、也可轉讓給個人﹔個人取得不動產證滿2年後方可再次轉讓」，市不動產登記中心據此在業務操作規程（穗登記﹝2017﹞34號）上明確「2017年3月30日後個人購買的商服類物業，須取得不動產證滿2年方可再次轉讓，可轉讓給單位，也可轉讓給個人」。屬於政策本意在執行層面的具體辦事細則，並無歧義。

(旺報)