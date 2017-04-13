阿姆坪計畫扯前朝 羅智強：又搬馬維拉

「前瞻基礎建設計畫」，擬在石門水庫的阿姆坪段興建防淤排砂隧道，將水庫泥砂排入新北市大漢溪流域。（圖／水利署電子報）

針對行政院執行的「前瞻基礎建設計畫」，擬在石門水庫的阿姆坪段興建防淤排砂隧道，將水庫泥砂排入新北市大漢溪流域，羅智強今（13）日在臉書表示，民進黨以「這是馬政府核定的」作為卸責的理由，又搬出「馬維拉」，拿馬政府來卸責。

羅智強表示，「前瞻計畫」的排砂隧道，是直接把石門水庫的淤泥完全排放至大漢溪，就不再處理，對於大漢溪沿岸包括桃園龍潭、大溪、三峽、鶯歌、樹林、土城、新莊、三重，可能產生難以預估的影響。民進黨這樣「排後不理」的態度，跟黑道偷放廢土沒什麼兩樣。

而如果是馬政府要興建這樣一個隧道，羅智強說，那麼石門水庫清淤到大漢溪之後，馬政府當然也會有後續處理，不會因黨派而有不同，這樣才是完整與周延的計畫。

羅智強批評，民進黨執政把淤泥排到大漢溪後就不管了，這種政府豈非比土匪還可怕？

(中時電子報)