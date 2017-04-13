A-TEAM越南粉絲暴增 原來都是因為他⋯

高興目前是男團A-TEAM成員。（年代提供）

高興過去曾參加聯誼節目。（年代提供）

小鮮肉高興加入偶像實境節目《FIGHTING吧！天團》成為男團「A-TEAM」的成員，自從高興加入「A-TEAM」後，團員們突然發現來自越南的粉絲爆增，高興查了臉書粉絲才驚覺自己的粉絲有70%來自胡志明市，這才知道因為他過去參加的聯誼節目《非常完美》有在越南播出，導致他在越南人氣狂升，甚至粉絲們還主動地把節目內容翻譯成越南文，讓團員們紛紛戲稱高興是「胡志明男神」響應南向政策就靠高興了。

高興坦言：「其實做藝人一直是我的夢想，雖然在跳舞及歌唱上我的實力可能沒有其他人好，甚至有人直接嗆我只是身高高而已，但我從來沒有放棄逐夢的念頭。」高興表示，自已其實是後天努力型的藝人，常常別人只要花一個下午就能練好的動作，他卻要花上二、三倍的時間，所以他從來不喊苦，「我如果沒有實力那我就只有努力了！」

只是過度的練舞導致他脊椎舊傷復發，連拍MV前一天都因為受傷只能吞消炎藥才能上場拍攝，但高興依然甘之如飴，他笑說：「我的團員對我很好，如果我跟不上他們都會很努力的教我，只是最近我突然發現我因為脊椎側彎的問題，前陣子量身高竟然縮水了2公分，那我們團的平均身高要降低0.5公分了哈哈！」

(中時)