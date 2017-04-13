婦人被害妄想發作 旗津警安撫化解危機

黃姓婦人因被害妄想症時好時壞，日前病情發作，帶著兩把利剪跑到旗津海水浴場，因口中唸唸有詞，時而揮舞手中利剪，嚇壞一旁遊客。經高巿警鼓山分局旗津所長楊志麟、警員邱映嘉、許乃文安撫，對方自動交出剪刀，化解一場可能危機，也贏得在場遊客讚賞。

(中時)