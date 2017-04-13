美學者：陸若武力攻台得付出沉痛代價
美國華盛頓多家智庫的防務專家周三出席研討會時表示，中國大陸一直沒有放棄以武力犯台，但這並非易事，因為美國能為提升台灣防衛能力做出更多努力。
根據《美國之音》報導，美國華盛頓多家智庫的防務專家在周三時，出席全球台灣研究所（GTI）研討會時表示，若中國大陸想以武力攻台，將不得不付出沉痛代價。
2049項目研究所研究員易思安（Ian Easton）表示，台灣軍隊正朝著完全志願化過渡。一支百分之百由志願兵組成的軍隊屬精銳部隊，中國大陸沒有這樣的軍隊；他說，事實上，中國並沒有一支正常的專業部隊。
華盛頓智庫加圖研究所防務專家戈麥斯（Eric Gomez）則指，台灣在短期內可以部署用於偵查和攻擊的無人機，以及購置、研發相對短程但多層次地防空系統，增加中國武力攻台的難度。
美國企業研究所研究員馬明漢（Michael Mazza）認為，過去這幾年，台灣試圖向美國購買武器裝備時遇到困難。他認為，美國近年來並非是個可靠的武器供應國，這源於美國過分擔憂美中關係。
據報導，與會的學者分析，川普政府可能會增加與台灣的防務合作，強化台灣的防衛能力。
(中時電子報)
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