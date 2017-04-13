台中山城路燈不亮 台電派員巡查線路

豐原區路燈自天黑後未開啟，街道漆黑一片。〈王文吉攝〉

台中市豐原區、神岡區及部分后里區路燈自天黑後未開啟，街道漆黑一片，用路人行車僅靠商家招牌燈光照明，目前原因不明，但號誌燈、住家供電則是正常。

台電表示，自晚間6點多起1911專線陸續接到民眾通報路燈不亮，集中在豐原、神岡地區，約有20餘件通報，原因不明，可能是自動開關故障，或是供電異常，已派員巡查線路，至晚間9點半全面恢復供電。

(中時)