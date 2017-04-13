華航違反搭便車條款 勞動部最高開罰30萬
去年空服員職業工會發起罷工，華航承諾要將外站津貼由3美金逐步調高到5美金，且非會員不得享有，但事後華航又給予華航企業工會同等待遇，空服員職業工會向勞動部不當勞動行為裁決委員會提出裁決，最後華航因構成不當勞動行為，將處3~30萬元罰款。
去年6月，以華航空服員為主體的空服員職業工會，因不滿長期過勞，且資方片面將報到地點由台北松山改到桃園，投票發動罷工，在當時勞動部長郭芳煜出面協調下，空服員工會與華航公司簽訂7項協議，最主要的癥結點在於其中一項，外站津貼由3美金逐步調高到5美金，且非會員不得享有。
空服員職業工會認定因罷工簽定的契約為「團體協約」，團體協約中有「反搭便車條款」，可簽定「非會員不得享有」，但後來華航在華航企業工會壓力下，和另外一家公會、華航企業工會簽訂團體協約，讓非空服員職業工會的華航空服員，也可享有外站津貼提高的待遇。
空服員職業工會認為資方事後撕毀承諾，向勞動部提請不當勞動行為裁決，裁決委員會認為，企業工會的契約比空服員工會早一天生效，明顯打壓空服員工會，因此判處華航3~30萬，至於其餘空服會工會提出的其他項目，像是資方對外宣稱罷工協議非團體協約等，並不構成打壓工會理由，訴求不成立。
(中時)
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