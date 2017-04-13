19歲啃老族縱火 母驚魂未定兒逃逸

北投甲桂林山莊晚上因屋主與兒子發生口角，20歲汪男縱火後逃逸，警消迅速撲滅火勢。（李文正翻攝）

台北市北投區中山北路七段甲桂林山莊今天晚上7點發生火警，火苗從4樓冒出，社區疏散約50人，警消救出2男2女，無人受傷。

附近居民表示，火警發生前有聽到爭執，初判是19歲汪姓兒子與母親口角，點燃傢俱造成客廳全部被燒火，還波及到屋內的廚房，所幸警消20分鐘內撲滅，並未波及其他住戶。

警方表示，母親獲救後驚魂未定，但兒子卻消失不見，警方了解爭執原因。

(中時)