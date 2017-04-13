白百何出軌有隱情？疑獨守空閨3年

白百何出軌，與老公陳羽凡至今未回應。(取自白百合微博)

卓偉暗示白百何獨守空閨？

電影《失戀33天》女星白百何近來被爆婚內出軌男模張愛朋，隨著兩人泰國偷情影片在網路不斷瘋傳，至今白百何與老公陳羽凡依舊沒有回應。而揭發這起不倫戀情的「大陸第一狗仔」卓偉，早前在朋友圈照慣例吟詩寫下「一縷香澤湄公河，三載衾冷棕櫚泉」，也被認為在暗示兩人婚變原因。

白百何因為拍攝電視劇《與青春有關的日子》邂逅「羽泉」成員陳羽凡，兩人結婚11年，育有1子陳盛桐，日前白百何被爆在泰國偷吃男模張愛朋，震驚大陸演藝圈，其中卓偉在朋友圈以「一縷香澤湄公河，三載衾冷棕櫚泉」形容白百何出軌，也被推測在暗示白百何與陳羽凡婚姻早已貌合神離，女方獨守空閨3年。

隨著不倫戀情越演越烈，白百何過往言論也被起底，她曾在為電影《分手合约》宣傳時，自爆老公當年以死逼婚，「陳羽凡就沒有站在我面前向我求過婚，他是以發短信要脅的方式向我求的婚。當時他站在樓的頂層，發短信說如果我答應他，就一起共度下半生；不答應他就從另一邊下去了…」

(中時電子報)