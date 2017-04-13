台鐵擼管伯抓到了！原來是醉後性起

62歲林姓男子昨搭乘台鐵時，竟掏出生殖器抽動，被在場1名女乘客發現，全程錄影PO上「爆料公社」，被網友一陣撻伐，直呼「好噁心」。（郭芝函翻攝）

遛鳥伯抓到了！62歲林姓男子昨搭乘台鐵時，不僅在車上翹腳，還掏出生殖器抽動，在場1名女乘客發現，全程錄影PO上臉書「爆料公社」社團，被網友一陣撻伐，直呼「好噁心」，警方獲報調閱監視器，今將他傳喚到案，訊後依違反公然猥褻罪嫌函送。

臉書「爆料公社」社團，昨由1名女網友，PO出露鳥伯伯影片，她指出，12日下午從台北車站搭乘台鐵，準備前往新竹，未料快到北新竹站時，驚覺附近1位中年男子怪怪的，疑似呈現半躺狀態，仔細一看，該男竟看著她，掏出生殖器把玩，差點沒把她嚇壞，偷偷拿起手機錄影。

警方接獲報案，過濾無數監視器追查，鎖定62歲林姓男子，今將他傳喚到案，林男供稱，他昨天從湖口搭火車與朋友喝酒敘舊，結束後搭火車返回新竹途中，由於已酒醉，一時「性」起，才會躺在位子上撫摸生殖器，酒醒後，也對此行為感到不妥。

警訊後將林男，依違反公然猥褻罪嫌函送法辦，並呼籲民眾若遇到類似事件，應立即向列車長反映，或撥打110向警方報案，不要悶著吃虧。

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(中時)