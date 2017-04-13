台鐵擼管伯抓到了！原來是醉後性起
遛鳥伯抓到了！62歲林姓男子昨搭乘台鐵時，不僅在車上翹腳，還掏出生殖器抽動，在場1名女乘客發現，全程錄影PO上臉書「爆料公社」社團，被網友一陣撻伐，直呼「好噁心」，警方獲報調閱監視器，今將他傳喚到案，訊後依違反公然猥褻罪嫌函送。
臉書「爆料公社」社團，昨由1名女網友，PO出露鳥伯伯影片，她指出，12日下午從台北車站搭乘台鐵，準備前往新竹，未料快到北新竹站時，驚覺附近1位中年男子怪怪的，疑似呈現半躺狀態，仔細一看，該男竟看著她，掏出生殖器把玩，差點沒把她嚇壞，偷偷拿起手機錄影。
警方接獲報案，過濾無數監視器追查，鎖定62歲林姓男子，今將他傳喚到案，林男供稱，他昨天從湖口搭火車與朋友喝酒敘舊，結束後搭火車返回新竹途中，由於已酒醉，一時「性」起，才會躺在位子上撫摸生殖器，酒醒後，也對此行為感到不妥。
警訊後將林男，依違反公然猥褻罪嫌函送法辦，並呼籲民眾若遇到類似事件，應立即向列車長反映，或撥打110向警方報案，不要悶著吃虧。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。