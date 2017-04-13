台日捷運跨國行銷 高捷爭取日客遊高雄

高雄捷運公司爭取日本遊客來高雄玩。(高捷公司提供)

以新宿、涉谷車站聞名的日本京王電鐵株式會社首次與海外鐵道業者合作，看中高雄捷運公司城市軌道行銷能力，共同推出「搭車贈好禮」觀光合作案，4月25日起至12月25日止，雙方遊客旅行，均有機會獲得當地捷運公司所提供的限量贈品。

高捷公司13日表示，活動期間日本旅客來高雄玩，只需出示護照及高市府觀光局已先提供置於京王電鐵新宿駅等15個車站的「高雄個人旅行」手冊或社群軟體分享頁面，到高雄捷運R4、R10、R11、R16、O1等站服務台，就可以120元購得雙方限定專屬一日效期好玩卡，並加贈高捷少女活頁夾及高雄熊紀念筆各1份。

台灣民眾旅遊東京前，則可先到高捷R4、R9、R10、R11、R16、O1、O2等7個車站索取「東京新發現」手冊，只要持手冊或將活動網頁分享到社群網站，並在京王電鐵任一站購買京王1日乘車券，到新宿車站京王購物中心內「京王新宿的中部地區旅遊諮詢處」或高尾山口車站內「高尾山口觀光案内所」向站務員出示，即可獲得京王電鐵提供獨家購物袋一份，限量1000份。另外，旅日遊客只要出示一卡通，在京王集團內，包括百貨公司、餐廳、遊樂設施等也可享有購物優惠。

(中時)