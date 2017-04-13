川普開砲受波及 日壽險業者哀嚎

美國總統川普宣稱美元太強與偏好低利率政策加深市場川普多頭行情反轉的跌勢，日本壽險業者更是受到流彈波及，擔心再陷日圓升值與負利率環境的惡夢，壽險股股價短線已全面反轉重挫。

從日本壽險股的表現更能看出華府決策對全球財經市場的影響力，日本壽險業龍頭第一生命保險周四收盤大跌1.8％，過去一個月來累計跌幅已超過2成，在市值逾100億美元的所有日企中表現最差，該檔個股在美大選後股價波段漲幅一度逾5成。

其他如T&D控股與索尼金融控股等壽險業者，過去一個月的跌幅也與第一生命保險相當，日本銀行類股跌幅相對較輕，但也都在2位數之譜。投資人最大的疑慮在於利率反轉下跌，就如同日銀去年初採取負利率政策後，日本金融股殺聲震天。

(工商)