遷校雄安新區？ 大陸清華大學：別造謠了
大陸中央自4月1日宣布於河北省設立雄安新區後，相關建設計畫不斷出爐，更吸引不少企業、政府機關的目光，甚至傳出大陸北京清華大學可能遷校雄安的消息，對此清華大學回應表示，「應該是謠言，別再互相亂傳了」。
近日，大陸網路上謠傳，清華大學，中科院等北京的院校和科研院所將遷移至雄安新區，因為「雄安新區幾乎不可能大規模發展工業，也很難想像金融業向雄安新區轉移 ，估計大學將成為首先疏解的目標，而北京清華大學可能會成為首個遷入雄安新區的單位」。
對此，大陸人民網記者特別向清華大學查證，並得到內部人員回應表示，「我們沒有相關消息，應該是謠言別傳了」。
(旺報)
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