廣雅路變身文化街 延續講古傳統
最近擁有20年歷史的店面─大班美食，披上古色古香的「新衣」，連大門也重新種植花草。其實不只有大班飲食出現新造型，許多店家都紛紛改造外型，因為「廣雅路古文化創新街」改造已經開始。
「今後廣雅路道路兩旁將會分佈不同功能的場所，其中一邊是為老一輩藝術家度身定做的工作室，而另外一邊則為小型作品展覽會。」廣雅文化發展公司的負責人陳光華表示，老一輩藝術家有些還沒有固定的聚會場所，設計工作室就是為了讓他們能有定期交流地點，以文會友。
為了凸顯廣府文化，未來也將搭建小舞台，延續街坊「講古」的傳統。廣亞文化發展公司更打算在廣雅路設立一個通宵書吧，將傳統文化與現代書吧結合，為廣雅學子創造一個新式的閱讀環境。
目前預計於年底完成「廣雅文化街」的改造，對於廣雅路發生的變化，當地居民表示，可以看見原本的馬路以及人行道經過鋪磚之後，變得更加平整，便於出行；而且，新的裝飾也兼具嶺南傳統文化、詩書畫氣息濃厚，也能讓居民受到文化的熏陶。
(旺報)
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