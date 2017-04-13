貴州茅台總市值 突破5千億人民幣

A股股王貴州茅台13日股價再創新高，總市值突破5000億元（人民幣，下同）至5004.57億元。

自2016年以來，貴州茅台股價漲幅超85%，公司市值近期已超越帝亞吉歐（Diageo），躍升全球市值最高的酒企。

(旺報)