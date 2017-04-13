可樂餅怎樣最好吃？學童：大家一起吃

同安國小顧問蘇誌銘昨天補送兒童節驚喜禮物，全校70多位小朋友開心地直呼，「謝謝顧問，大家一起吃的可樂餅最好吃了」。(謝佳潾攝)

昨天有一台可樂餅餐車開進同安國小，學童見狀後興奮不已，心想難道兒童節過了還有禮物收，果不其然是顧問蘇誌銘補送的驚喜禮物，全校70多位小朋友開心地直呼，「謝謝顧問，大家一起吃的可樂餅最好吃了」。

蘇誌銘說，會想讓餐車開進校園其實是因同安國小而起，去年參加同安的校慶時，不僅發現了這台餐車，還看到小朋友一起吃可樂餅的快樂笑容，因此決定要讓這種笑容延續下去，進而促進這個驚喜禮物。

同安國小校長蔡信東說，這個餐車是曾經教過的學生與男友共創的事業，在某次因緣際會下取得聯絡，便開啟這段特別的緣分，很感謝顧問再次延續這個機緣，讓小朋友臉上笑顏不斷。

(中時)