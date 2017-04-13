廣交會即將開始 高峰擬增2班列車

中國進出口交易會（以下簡稱，廣交會）第一、二期展覽期間（4月15—27日），地鐵日均客運量預計將達772萬人次，較平常增加約9%。預估琶洲站日均客流達4.6萬人次，新港東站日均客流達2.5萬人次。為提升八號線運輸效力，晚間高峰將增加2班列車。

廣交會期間散場客流將明顯增大，其中，地鐵琶洲站和新港東站受到的客流衝擊較大。為有效疏導客流，廣州地鐵在以往廣交會時刻表專用基礎上，再次提升八號線運力，晚間高峰較平時增加2班列車，行車間隔調整至3分鐘，將運輸效率提升12%。

為保障乘客出行安全，廣州地鐵提前開展設備全面檢查，成立設備保障組，增派人員加強設備檢修與保養力度，並在廣交會期間安排技術專家、管理人員駐站值班，增派護衛隊員協助車站維持現場秩序。

此外，廣州地鐵也繼續提供國語、英語雙語種諮詢服務。同時，新港東站和琶洲站也將延續往年做法，招募外籍志願者開展多語種諮詢服務。

(旺報)