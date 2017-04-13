全聯老總指機場比較多年輕人？ 數字這樣說
全聯總裁徐重仁日前於新書發表會時，稱時下台灣年輕人很會花錢，並說到國際機場會發現，「很多年輕人出國，很少看到老一輩的人。」引發網友群起撻伐；而徐今（13）日也出面道歉，澄清他沒有那個意思。對此，臉書熱門粉絲頁「數感實驗室」即針對「機場是否真的比較多年輕人」，進行數據資料的爬梳與整理，結果發現，反倒是50歲以上的族群出國比例上升。
常於臉書分享日常數學問題的「數感實驗室」，今根據觀光局的統計資料，對比20年前後的出國年齡層分布，繪製出一張圖表。結果發現，20~29歲與30~39歲青年、青壯族群，出國人次比例分別下降3%和5%；反倒是，50~59歲與60歲以上中高齡族群，出國人次比例分別上升6%和2%。
整體而言，只有「19歲以下」和「50歲以上」的族群出國比例上升，中間族群則是下降；不過，相隔20年，總出國人次已經暴增3倍之多。從此數據來看，全聯總裁徐重仁日前稱，「很多年輕人出國，很少看到老一輩的人。」顯然有些出入。
除此，數感實驗室表示，「一個現象或論述的背後往往有許多原因，數字能提供重要的第一步。」提醒不要太相信直覺或表像；同時也強調既然大家不喜歡被以「機場都是年輕人」這樣粗暴的邏輯稱之，更不該去用數據結果，草率地指涉愛出國的都是長者。
貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，有很多網友認為，應考慮到人口分布或是比較當年某年齡層出國人次佔某年齡層總人次的比例，以此推斷才會更準確；數感實驗室則回應，不同的數字有不同的意義，其主要想表達的是「20年前後，機場的各年齡層人口分布」。
(中時電子報)
文章來源：數感實驗室臉書全文
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