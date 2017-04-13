全聯薪水有多高？網友PO薪資單公布真相

網友PO出薪資單，引發底下網友熱議(翻攝自全聯臉書專頁)

全聯總裁徐重仁日前在新書發表會上，一番「現在台灣年輕人很會花錢、不要太計較薪水，只要好好努力工作，總有一天老闆會看到，並主動加薪」的言論，造成軒然大波，今(13)日有網友PO出一份薪資單，本薪只有20150元，引起熱議。

徐重仁今日親上火線，親自回應自己的言論沒有設身處地為年輕人著想，坦言思考得不夠，話說得太快，造成媒體和年輕朋友誤會。在這之後，全聯小編也推出一系列徐重仁的搞笑貼圖，希望就此平息事件。不過，徐重仁只道歉、隻字未提「加薪」的做法，全台網友的怒火依然絲毫未減弱。

更有位網友PO出一份2016年10月份助理營業員的全聯薪資單，其中本薪20150元。網友一看到這張照片，紛紛驚呼：「難怪老闆要大家不要亂花錢」、「之前原本要去應徵，結果看到薪水傻掉了，美廉社的薪水都比全聯高」，還有人說「比總裁高1萬多了，你想怎樣？！」。

其實早在2015年9月，就有位從全聯離職的網友，在巴哈姆特分享薪資資訊。在2013年時，剛「入門」的助理營業員是底薪22550元，扣除勞健保實領21K，為排休制，月休7天，網友表示「在我最早開始做的時候，月薪還是18500」。

(中時)